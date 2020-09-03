زين (ZAIN) يبدا التراجع -تحليل صباحي- 03-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 580 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلكن توقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات 570 ثم 550 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 570 بينما مستوى المقاومة هو 583 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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