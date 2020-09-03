شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما اشرنا في تقريرنا الأخير خلال الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 14٫10 فلس، متجاوزا بذلك هدفه السعري الأول عند مستوى 13٫50 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستويات أعلى قد تصل الى 16 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 13٫25 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.8 بينما مستوى المقاومة هو 14.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد