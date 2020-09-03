شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق عند مستوى 46 فلس، وذلك بعدما اقترب من مستوى الدعم 42 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 53 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 42 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 44.5 بينما مستوى المقاومة هو 46.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد