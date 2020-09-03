الاقتصاد

الجزيرة (JAZEERA) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 03-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 580 فلس، ملامسا بذلك الحد العلوي من القناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة ضغطت على السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 569 فلس، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 500 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 620 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 563 بينما مستوى المقاومة هو 573 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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