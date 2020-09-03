شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 580 فلس، ملامسا بذلك الحد العلوي من القناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة ضغطت على السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 569 فلس، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 500 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 620 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 563 بينما مستوى المقاومة هو 573 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة (JAZEERA) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 03-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.