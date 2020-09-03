اسمنت (KCEM) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 03-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 177 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 170 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يواصل السهم الارتفاع لمستوى المقاومة 205 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 170 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 175 بينما مستوى المقاومة هو 180 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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