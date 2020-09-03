شكرا لقرائتكم خبر عن أولى وقود (OULAFUEL) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث تراجع ليغلق عند مستوى 108 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم الهام عند 103 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 114 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 106 بينما مستوى المقاومة هو 109 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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