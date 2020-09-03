شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK)يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 17٫89 ريال، مخترقا القناة الصاعدة متوسطة الأجل، كما نلاحظ انطلاق إشارة يع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 17٫40 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 17.70 وبين مستوى المقاومة هو 18.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط