شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا سابقا لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 17٫11 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 16٫3 ريال، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 17٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.90 وبين مستوى المقاومة هو 17.56 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط