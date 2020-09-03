شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 3٫999 ريال، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 4 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3٫60 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫2 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.95 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط