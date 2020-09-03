شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الميزان التجاري الاسترالي يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر تموز/يوليو والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 4.61 مليار دولار استرالي مقابل 8.15 مليار دولار استرالي والتي عدلت من فائض 8.20 مليار دولار استرالي في حزيران/يونيو الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتقلص الفائض إلى 5.00 مليار دولار استرالي.

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