شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع استيراد البوتاجاز لـ 139 ألف طن يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، تراجع طفيف في معدلات استيراد البوتاجاز خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي الاستيراد نحو 139 ألف طن، مقابل 169 ألف طن في يونيو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 30 ألف طن.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الاستهلاك المحلي من البوتاجاز شهد تراجع أيضا، حيث بلغ 274.5 ألف طن في يونيو الماضي، مقابل 303 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 28.5 ألف طن، في حين ارتفع حجم الإنتاج خلال نفس الفترة ليسجل 159 ألف طن، مقابل 152.8 ألف طن في يونيو 2019، بزيادة بلغت 6.2 آلاف طن.

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وسجلت معدلات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجعا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلى نحو 3799 ألف طن، مقابل 3832 ألف طن في شهر يونيو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 33 ألف طن، كما تراجع الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الأخرى، حيث بلغ 1881 ألف طن خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 2511 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 630 ألف طن.

وتراجعت معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي، حيث بلغت نحو 3701 ألف طن في يونيو الماضي، مقابل 4206 ألف طن خلال شهر يونيو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 505 ألف طن، كما تراجع إنتاج الزيت الخام ليصل إلى 2591 ألف طن في يونيو الماضي، مقابل 2678 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 87 ألف طن.