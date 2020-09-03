شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعوض في جلسة واحدة ما فقده بجلستيه السابقتين، وليهاجم من جديد مستوى المقاومة النفسي 8,000.00، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.45% بما يعادل 114.58 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابق، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وقد جاء ارتفاع المؤشر بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8,000.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,400.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,200.00.