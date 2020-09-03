شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس "فيسبوك" وزوجته ينويان التبرع بـ300 مليون دولار للانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لـ"فيسبوك" الملياردير الأمريكي "مارك زوكربيرج" وزوجته "بريسيلا تشان" التبرع بنحو 300 مليون دولار لدعم حقوق التصويت والديمقراطية في الولايات المتحدة وسط أزمة فيروس "كورونا".



ويعد هذا التبرع أحد أكبر وأبرز التبرعات التي كشف عنها الثنائي الشهير وذلك ضمن جهودهما الخيرية في مجالات مختلفة.



وسوف يتم توجيه غالبية التبرع المذكور بمبلغ 250 مليون دولار إلى مركز الحياة المدنية والتكنولوجيا في "شيكاغو"، وهو عبارة عن مؤسسة غير هادفة للربح تعمل على تعزيز الحقوق المدنية.

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ومن المنتظر إعادة توزيع المبلغ (250 مليون دولار) عبر المركز إلى مدن وجهات محلية وبلدية لتدريب وظفين على إجراء المسوح واستطلاعات الرأي الانتخابية.



وتجدر الإشارة إلى أن "فيسبوك" تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب دورها في انتشار الأخبار المضللة والحسابات المزيفة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والتي أتت بـ"دونالد ترامب" رئيسا للبلاد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 2.4% وأغلق جلسة الأربعاء عند 302.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 303.6 دولار وأقل سعر عند 293 دولارا.