شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يهبط بنحو 6% مقترباً من نطاق تصحيحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الأربعاء على نحو ملحوظ ليقترب من نطاق تصحيحي، وذلك بعد تعرضه لميعات مكثفة لجني الأرباح.



يأتي ذلك بعد خطوة مفاجئة من "تسلا" بإعلانها أمس عن خطة لجمع تمويل بخمسة مليارات دولار عن طريق بيع ما يقرب من عشر ملايين سهم.



وتريد "تسلا" الاستفادة من الارتفاعات القوية للسهم في الآونة الأخيرة خاصة بعد تقسيمه لجذب أكبر عد مكن من المستثمرين.

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وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أصبحت صانعة السيارات الكهربائية سابع أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية متجاوز "فيزا" حيث قفزت قيمتها السوقية يوم الإثنين الماضي أعلى 450 مليار دولار.



ونتيجة لمكاسب السهم القياسية، ارتفع صافي ثروة المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" أعلى حاجز 100 مليار دولار ليدخل نادي المائة بجانب مليارات أبرزهم "جيف بيزوس" و"بيل جيتس" و"مارك زوكربيرج".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 5.8% وأغلق جلسة الأربعاء عند 447 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 479 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 405.1 دولار.