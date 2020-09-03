شكرا لقرائتكم خبر عن الأندلس يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الأندلس (4320) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 4.09% بما يعادل 0.66 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ومدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.78، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 17.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 17.18.