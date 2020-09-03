بوان يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 03-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بوان (1302) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 17.04، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.92% بما يعادل 0.50 نقطة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 17.04، ليستهدف مستوى المقاومة 19.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.04 ومستوى المقاومة 19.20.
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