شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع بالكاد يحقق مكاسب جديدة – تحليل صباحي – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.33% بما يعادل 0.04 نقطة، وقد جاء ضعف ارتفاع السهم بسبب توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.98، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.42.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.64 ومستوى المقاومة 12.62.