شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ميدغلف للتأمين (8030) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 23.74، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.84% بما يعادل 0.20 نقطة، ويصاحب السهم في هذا الارتفاع زيادة كبيرة بأحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 23.74، ليستهدف مستوى المقاومة 26.60 من جديد استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.45 ومستوى المقاومة 25.00.
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