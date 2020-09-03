شكرا لقرائتكم خبر عن أيان يحلق عالياً – تحليل صباحي – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أيان (2140) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم مقاومته الحالية 15.75، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.86% بما يعادل 0.44 نقطة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 15.75، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري والقياسي للسهم عند 17.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 16.55.