شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تهامة للإعلان (4070) الارتفاع في آخر جلساته، وسط ارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه لم يستطع تسجيل مستويات أعلى من جلسته السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.29% بما يعادل 0.45 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

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لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 34.42، ليستهدف مستوى المقاومة 41.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.05 ومستوى المقاومة 40.00.