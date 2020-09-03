شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تهامة للإعلان (4070) الارتفاع في آخر جلساته، وسط ارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه لم يستطع تسجيل مستويات أعلى من جلسته السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.29% بما يعادل 0.45 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.
لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 34.42، ليستهدف مستوى المقاومة 41.96.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.05 ومستوى المقاومة 40.00.
كانت هذه تفاصيل خبر تهامة للإعلان يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 03-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.