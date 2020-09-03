شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يهاجم مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ميفك ريت (4346) في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.34% بما يعادل 0.16 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع الأخير مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة 6.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.60 ومستوى المقاومة 7.40.