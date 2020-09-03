شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجبس (2090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.81% بما يعادل 0.72 نقطة، كما يستفيد الزوج أيضاً من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.06، ليستهدف مستوى المقاومة 23.01.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.06 ومستوى المقاومة 21.00.