شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الوطنية (8300) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.11% بما يعادل 0.40 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.00، ليستهدف مستوى المقاومة 39.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.70 ومستوى المقاومة 39.65.