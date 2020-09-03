شكرا لقرائتكم خبر عن الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي يتضاعف في السنوات الأربع المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

110 مليارات دولار الإنفاق المتوقع على أنظمة الذكاء الاصطناعي في عام 2024، ارتفاعا من مليار دولار هذا العام «سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب العمل، سواء كان في التعامل المباشر مع العملاء أو داخل الشركة نفسها، من أجل رفع الكفاءات التشغيلية».. ريتو جيوتي - إنترناشونال داتا كورب

من المتوقع أن يتضاعف الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي في السنوات الأربع المقبلة، وهي نقطة مضيئة في سوق تكنولوجيا المعلومات، حسبما ذكرت شركة إنترناشونال داتا كورب International Data Corp في توقعات جديدة.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 110 مليارات دولار في عام 2024، ارتفاعًا من حوالي 50 مليار دولار هذا العام، وفقًا لبيانات شركة إنترناشونال داتا كورب، التي أصدرت توقعاتها، أول أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الذكاء الاصطناعي، حيث ترى الشركات فرصة لتعزيز الابتكار وتحسين خدمة العملاء والأتمتة، حسب توقعات الشركة.

وتأتي الزيادة المتوقعة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، على الرغم من التوقعات الباهتة لقطاع تكنولوجيا المعلومات. وقالت شركة الأبحاث السوقية الشهر الماضي إن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم سينخفض بنسبة 2.2٪ هذا العام، ليصل إلى 2.28 تريليون دولار، حيث تقلّص الشركات ميزانيات تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع التراجع في الأعمال، الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.

لكن العديد من الشركات ترى أن الذكاء الاصطناعي هو المفتاح لتحسين عملياتها الداخلية وزيادة قدرتها التنافسية.

وقال ريتو جيوتي Ritu Jyoti، نائب رئيس برنامج الذكاء الاصطناعي في إنترناشونال داتا كورب: «سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب العمل، سواء كان في التعامل المباشر مع العملاء أو داخل الشركة نفسها، من أجل رفع الكفاءات التشغيلية، وزيادة القدرات البشرية، والعديد من المهام الأخرى».

وتستند توقعات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي من إنترناشونال داتا كورب إلى استطلاعات رأي المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات، وأبحاث المحللين، ومصادر المعلومات الثانوية، وتصريحات مالكي المؤسسات.

ومن المتوقع أن يكون الطلب على الذكاء الاصطناعي مرتفعًا في صناعات مثل البيع بالتجزئة والخدمات المصرفية والرعاية الصحية.

ويتوقع إنفاق تجار التجزئة 19.6 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي بحلول 2024، ارتفاعًا من 8.4 مليار دولار في 2020، حيث تركز الشركات على استخدام التكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة ومحركات تقديم التوصيات.

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وقالت شركة هوم ديبوت Home Depot إن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أكبر من إجمالي إنفاقها على تكنولوجيا المعلومات، على الرغم من رفض فهيم صديقي Fahim Siddiqui، نائب رئيس الشركة الأول لتكنولوجيا المعلومات، تقديم تفاصيل مالية إضافية.

وقال صديقي إن شركة هوم ديبوت تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل نشاط المستخدم على موقعها على الإنترنت، ولاقتراح الأدوات والمنتجات الأخرى التي قد يحتاجونها لإكمال المشروع. وقال إنه إذا كان المتسوق يبحث عن ألواح السقف مثلًا، فقد يقترح الموقع أيضًا عليه شراء أدوات ذات صلة ببحثه مثل قنوات التصريف.

وقال صديقي: «يأتي الناس إلينا وهم يبحثون عن منتج ما، ولكننا نرغب في بيع كل الأشياء ذات الصلة بهذا المنتج لهم، فلو كانوا يرغبون في استبدال السقف مثلًا، لا نقدم لهم الألواح الخشبية فقط، ولكننا نربط كل المنتجات المتصلة بمشروعهم معًا، وتلك هي أفضل مساعدة يقوم بها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي».

ومن المتوقع أن تنفق البنوك 14.5 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2024، ارتفاعًا من 7.1 مليار دولار في عام 2020، مع التركيز على قدرات تحليل الاحتيال والتحقيق، وفقًا لمؤسسة إنترناشيونال داتا كورب.

ومن المتوقع أيضًا إنفاق مقدمي الرعاية الصحية 3.58 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يقفز إلى 7.55 مليار دولار في أربع سنوات، حيث يستخدمون التكنولوجيا لتحسين عملياتهم الجراحية ورعاية المرضى.

وقال كريس روس Cris Ross، كبير مسؤولي المعلومات، إن عيادة مايو كلينيك Mayo Clinic وحدها ستضاعف إنفاقها على الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف بين هذا العام والعام المقبل. ورفض الإدلاء بتفاصيل عن الميزانية.

ودخلت مايو كلينيك وجوجل Google في سبتمبر 2019 باتفاقية مدتها 10 سنوات لاستخدام خدمة الحوسبة السحابية من جوجل. وستحصل مايو كلينيك بموجبها على إمكانية الوصول للحوسبة السحابية وتحليلات البيانات والتعلم الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى، في محاولة لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وفقًا لتأكيد روس.

وقال روس إن مايو كلينيك تستثمر أيضًا بالذكاء الاصطناعي لتحسين البحث والكفاءة بمجالات مثل المشتريات والترميز الطبي.

وطوّر باحثو مايو كلينيك أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك التي تقيِّم قراءات مخطط كهربية القلب لتحديد ما إذا كان المريض يعاني من ضعف في مضخة القلب أو لا.

واختتم روس قائلًا: «لقد نشرنا الكثير من المواد حول الكشف عن الأمراض وعلاجها باستخدام الخوارزميات، ونعتقد أن ذلك ستكون له نتائج رائعة على مرضانا».