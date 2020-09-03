شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش أم تضخم؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



د. محمد الصياد*



تتراوح توقعات المتابعين لدقائق الأمور الاقتصادية الجارية حالياً على مستوى الدول وعلى مستوى الاقتصاد العالمي كوحدة واحدة، بشأن تمخضات كورونا الاقتصادية، ما بين قائل إن «ولادتها» ستترافق مع موجة من الانكماش؛ أي انخفاض في الأسعار، وقائل إن الأرجح هو أن ترافقها موجة تضخم؛ أي ارتفاع للأسعار.

وبحسب المعطيات التي توفرها لنا جائحة كورونا حتى الآن، والمسار القسري الذي فرضته على اتجاهات الدورة الاقتصادية، فإن الاحتمال المتوقع لمآلاتها في هذه الحالة، هو وقوع الاقتصاد العالمي في دوامة الكساد، بكل مفاعيله؛ ومنها الانخفاض العام في مستوى أسعار السلع والخدمات بسبب تدهور الطلب، لينخفض ​​معدل التضخم إلى ما دون الصفر.

ولكن وكما صار معلوماً فقد غدت كثيرة ومربكة، حزم الإنقاذ المالي التي أطلقتها حكومات البلدان المتقدمة وعدد من الدول النامية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها وباء كورونا. في الولايات المتحدة، هنالك أكثر من حزمة إنقاذ، يصل إجماليها إلى أكثر من 2.7 تريليون دولار. وهناك مشروع قانون جديد بإضافة حزمة مالية أخرى بقيمة 3 تريليونات دولار. وكذلك الحال في الاتحاد الأوروبي، لإعادة إنعاش اقتصادات بلدانه التي تضررت كثيراً جراء الوباء. وهناك الصين والهند والعديد من الدول التي حذت حذو أمريكا وأوروبا، لتجنب كساد اقتصاداتها.

وإذا علمنا أن معظم هذه الأموال، عبارة عن أوراق بنكنوت تصدرها البنوك المركزية من دون رصيد مقابل لها من الأصول الذهبية أو السلعية، فهل لنا أن نتوقع في هذه الحالة حدوث انكماش أو تضخم نتيجة لتأثير وباء كورونا؟

الأرجح بالنسبة لكثير من الاقتصاديين، هو حدوث تضخم، اعتباراً أولاً بحجم الإنفاق الضخم الذي تشكله هذه الحزم المالية العملاقة، وثانياً بالأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية التي ستتخذها الشركات لتأمين التباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس، والتي سترفع التكاليف في المجالات الرئيسية للاقتصاد، بينما تقلل العرض.

الإشكال يتعلق هنا بالمحفز الثاني للتضخم؛ أي التكاليف الإضافية لتدابير السلامة الاحترازية التي ستتخذها الشركات. فهناك من يرى أنها مجرد ارتفاعات في الأسعار لمرة واحدة سيتم عكسها عندما يتم التوصل إلى علاج فعال أو لقاح للفيروس، وأن الأمر لا يتعلق «بعاهة تضخمية مستديمة»، بقدر ما يتعلق بتضخم طارئ، ولكن أصحاب هذا الرأي لا يأتون على ذكر الأمد الذي سيستغرقه تحييد خطر الفيروس.

والحال أن نسبة ارتفاع الأسعار، قد تصل إلى حوالي 40 أو 50% من قيمة المنتَج. وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً يتعلق بالمنهجية المعتمدة لقياس التضخم؛ إذ كيف ستتعامل مكاتب الإحصاء الوطنية مع هذا الارتفاع «الظرفي» «الاستثنائي» للأسعار؟ هل ستدرجه ضمن منهجيتها الحسابية لقياس التضخم؟ أم ستستبعده من حسابها على اعتبار أنه حالة عابرة ومؤقتة؟

واقع الحال يقول إن دوائر الإحصاء، ستقع تحت ضغط المستويات السياسية العليا ومعها قطاعات الأعمال، من أجل استثناء هذه الارتفاعات في الأسعار الناتجة عن تكاليف السلامة الاحترازية، على غرار ما فعلته قبل ذلك باستثنائها لارتفاع أسعار أدوية علاج مرض «الإيدز»، بزعم أن قياس التضخم في هذه الحالة معني فقط بقياس التغير في أسعار الأدوية السارية، وليس تكلفة الأدوية الجديدة، وهو ما أدى حينها إلى أن أدوية مرض «الإيدز» المرتفعة الأسعار، قد خفضت معدل التضخم بدلاً من رفعه، وهذه ممارسة منسجمة تماماً مع استبعاد أسعار الغذاء والوقود من حساب التضخم الأساسي الذي يقيس بواسطة مؤشر أسعار المستهلك، التغير في تكاليف السلع والخدمات، بحجة أن أسعار الغذاء والوقود، كثيرة وسريعة التقلب والتغير.

ولهذا لا يمكننا القول إن مؤشر أسعار المستهلك يقيس بصورة دقيقة التغيرات الحاصلة في تكاليف المعيشة، بما مؤداه أن أرقام التضخم التي ستعلن في الفترة القادمة، ستكون أقل بكثير مما هي في واقع الحال، مثلها في ذلك مثل أوراق البنكنوت التي تطبعها البنوك المركزية، مستفيدة في ذلك من الغموض المقصود الذي يلف غطاءها (الذهبي والسلعي غير الموجود أصلاً)، لطرحها في التداول بكل ثقة واطمئنان.

*كاتب بحريني