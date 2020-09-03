شكرا لقرائتكم خبر عن تداول تعلن عن إتاحة تداول أسهم ثمار خارج المنصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) صدور قرارها اليوم المتضمن الموافقة على الطلب المقدم من الشركة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) بإتاحة تداول أسهم الشركة خارج المنصة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات تداول أسهم الشركات المدرجة المعلق تداولها خارج المنصة الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية.

وقررت هيئة السوق المالية السعودية فرض غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال، على "ثمار" لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية.

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وأوضحت الهيئة، أن فرض الغرامة، جاء نتيجة عدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، خلال الفترة النظامية المحددة.

ويأتي ذلك القرار بعد أن أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 تعليق سهم الشركة بجلسة التداول لعدم إعلانها عن قوائمها المالية للربع الثالث من 2019 خلال المهلة النظامية.

وأعلنت الشركة، في أكتوبر الماضي، عن نتائجها المالية للربع الثاني، للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، والتي أظهرت ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 432.79% إلى 3.76 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 705.6 ألف ريال بالربع الثاني من عام 2018.