شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" أعلى 29 ألف نقطة مجدداً و"ناسداك" يغلق أعلى 12 ألف نقطة للمرة الأولى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل قوي حيث تجاوز "داو جونز" الصناعي مستوى 29 ألف نقطة مرة أخرى، في حين أغلق "ناسداك" و"إس أند بي 500" عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق.



وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأداء "وول ستريت" قائلا إن "داو جونز" تجاوز 29 ألف نقطة مرة أخرى، وهذا لأن الأمريكيين محظوظون بكونه رئيسا لهم، لكن لو نجح المرشح الديمقراطي "جو بايدن" في الانتخابات المقبلة، سينهار كل ذلك.



كانت بيانات "إيه دي بي" قد كشفت عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 428 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 1.250 مليون وظيفة في نفس الفترة.



هذا، ويتوقع مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي ارتفاع العجز في الموازنة المالية عن العام الحالي – المنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول – إلى مستوى قياسي سيصل إلى 3.311 تريليون دولار.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.9% أو ما يعادل 1.25 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.51 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ السابع من أغسطس/آب، وسجل أعلى سعر عند 43.2 دولار وأقل سعر عند 41.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.5% أو ما يعادل 1.15 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 44.43 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 46.05 دولار وأقل سعر عند 44.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، قفز مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.6% (ما يعادل 455 نقطة) إلى 29100 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29162 نقطة وأقل مستوى عند 28713 نقطة.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 116 نقطة) إلى 12056 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12074 نقطة وأقل مستوى عند 11836 نقطة.



وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 3581 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3588 نقطة وأقل مستوى عند 3535 نقطة.