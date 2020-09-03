«وول ستريت» تواصل الأرقام القياسية على جناحي «التقنية» و«اللقاح»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الأربعاء، بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية فتحت باب التفاؤل بتعاف اقتصادي عالمي أسرع من المتوقع، وفيما دعمت آمال قرب الوصول إلى لقاح عالمي لفيروس كورونا المستجد، أضافت شركات التقنية دعة قوية للمؤشرات اليابانية والأوروبية، إضافة إلى «وول ستريت».

في بورصة نيويورك، دفعت أسهم التكنولوجيا «التقنية» المؤشرين ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع إلى ارتفاعات غير مسبوقة، أمس الأربعاء، في حين ازداد المؤشر داو جونز الصناعي قرباً من ذروته قبل الجائحة، إذ أظهرت بيانات زيادة متوسطة لوظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة الشهر الماضي.

وفتح ستاندرد اند بورز مرتفعا 17.11 نقطة بما يعادل 0.49% إلى 3543.76 نقطة، وزاد ناسداك 107.60 نقطة، أو 0.90% مسجلاً 12047.26 نقطة، وصعد داو 91.13 نقطة أو 0.32% ليصل إلى 28736.79 نقطة.

وارتفع سهم أبل بنحو 1% محققاً مستوى قياسياً جديداً ليقود مكاسب القطاع التكنولوجي، كما شهد سهما «أمازون» و«جوجل»، أيضاً مستويات قياسية تاريخية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 428 ألف وظيفة بأقل من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «إيه.دي.بي»، أمس الأربعاء، أن القطاع الخاص أضاف نحو 428 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي في يوليو/تموز الماضي مقابل 212 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أكبر اقتصاد حول العالم سوف يضيف 1.25 مليون وظيفة لسوق العمل الأمريكي في الشهر الماضي.

كما ارتفعت الطلبيات الجديدة للمصانع في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو/ تموز الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، أمس الأربعاء، ارتفاع طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 6.4% خلال يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع زيادة بنفس النسبة في الشهر السابق له بعد التعديل. وكان مؤشرا «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» قد أغلقا عند مستويات قياسية الثلاثاء بدعم بيانات إيجابية.

وفي القارة العجوز، فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع أمس الأربعاء، بعد أن تكبدت خسائر على مدى أربع جلسات متتالية، فيما انتعشت أسهم قطاع الإعلام والترفيه من خسائر كبيرة سجلتها في الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1%، بعد أن خسر ما يزيد على 2% على مدى الجلسات الأربع الماضية.

وأدت بيانات اقتصادية معتدلة وغياب تقدم واضح في مكافحة جائحة فيروس كورونا، لإبقاء المؤشر في نطاق ضيق منذ يونيو/ حزيران.

وارتفعت أسهم قطاع الإعلام نحو 1.6% بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس الأربعاء، بعد أن أنعشت بيانات إيجابية لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الآمال في أن تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 ما زال على مساره. وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.47% إلى 23247.15 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.47% إلى 1623.40 نقطة.

وتلقت الأسهم دفعة أيضاً بعد أن برز أمين عام مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، كأبرز مرشح ليحل محل رئيس الوزراء المتنحي شينزو آبي في انتخابات على قيادة الحزب الحاكم تُجرى في 14 سبتمبر/ أيلول.

ويقول محللون إنه إذا أصبح سوجا رئيساً للوزراء فإن هذا يشير إلى تغييرات رئيسية محدودة في السياسة الاقتصادية، وفرص أقل لحدوث عدم استقرار سياسي، وهما أمران إيجابيان للأسهم.

وكان سهم موراتا للتصنيع المتخصصة في صناعة الأجزاء الإلكترونية والذي ارتفع 3.83% وكينيس كورب الذي ربح 2.93% هما أكبر الرابحين.

وتلقى قطاع السلع الرأسمالية في اليابان دفعة بعد أن قال معهد إدارة التوريدات الثلاثاء، إن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تسارع لأعلى مستوى في نحو عامين في أغسطس/ آب.

وتلقت الأسهم الدعم أيضاً من إحراز تقدم في محادثات بشأن تحفيز مالي إضافي في الولايات المتحدة.

الصين تسهل دخول سوق السندات

نشر البنك المركزي الصيني، وهيئات تنظيم الصرف الأجنبي والأوراق المالية بالصين مسودة قواعد، أمس الأربعاء، تهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق السندات الواسعة لديها.

وبحسب الوثائق التي نشرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يمكن للمؤسسات الأجنبية تداول مشتقات السندات وصناديق المؤشرات المتداولة، أما تلك التي يمكنها الدخول حالياً إلى سوق ما بين البنوك فبمقدورها أيضاً تداول السندات في البورصات.

وقال البنك إن هذه التغييرات ستوحد معايير دخول السوق وتساعد على تشجيع الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في سوق السندات الصينية. (رويترز)