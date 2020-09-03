«موانئ دبي» تبحث الأعمال المشتركة مع «اقتصادية قناة السويس»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت موانئ دبي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأعمال المشتركة بين الجانبين واستعراض آخر المستجدات بشأن التعاون المشترك، والتطورات الخاصة بالتشغيل الرسمي للحوض الثاني.

جاء ذلك خلال استقبال يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس الأربعاء، بالقاهرة سهيل البنا المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والوفد المرافق له، حيث أوضح يحيى زكي أن الاجتماع تطرق لمناقشة بعض المشروعات الخاصة بعملية التنمية في المنطقة الاقتصادية ومشروعات التطوير في ظل التعاون المشترك بين الجانبين.

(وام)

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