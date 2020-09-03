«الشارقة لإدارة الأصول» توقّع وثيقة الالتزام بمراعاة السن

وقعت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وثيقة الالتزام بمراعاة السن، التي تعد إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، التابعة للجنة العليا لمتابعة انضمام الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، كالتزام منها بإيجاد بيئة شاملة ومستدامة، من الناحية المادية والصحية، والاجتماعية والاقتصادية، والحضرية، بما يعزز ضمان استمرار عضوية الشارقة، في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، والتي انضمت إليها في سبتمبر 2016.

وأكد إبراهيم الحوطي، الرئيس التنفيذي لشركة أصول للخدمات والتي تمتلكها شركة الشارقة لإدارة الأصول، أن توقيع هذه الوثيقة، يأتي ضمن خطط إمارة الشارقة، بأن تكون بيئة مثالية مراعية للسن، يحظى السكان فيها بأفضل الخدمات والبرامج، مع توافر البنى التحتية الأساسية، التي تحقق رفاهيتهم وصولاً بهم إلى شيخوخة آمنة، وسعيدة.