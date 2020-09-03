«صن سيت للضيافة» تفتتح 3 وجهات جديدة في دبي خلال أكتوبر

كشفت مجموعة «صن سيت» للضيافة، عن استمرارها في توسيع أعمالها في المنطقة مع افتتاح ثلاث وجهات جديدة في دبي خلال شهر أكتوبر، وتضم الإضافات الجديدة مطعم «لولا» المتخصص في تقديم الأصناف الإسبانية الكلاسيكية، و«كلاود» لاونج الذي يجمع الطابعين التركي واللبناني، إلى جانب افتتاح أحدث فروع علامة «بلاك تاب» الشهيرة في مول الإمارات.

ومن موقعه في فندق «studio one» بمدينة دبي للاستوديوهات، يستعد «كلاود» لاونج لتقديم تجربة طعام أصيلة مع مأكولات المطبخين اللبناني والتركي الطازجة، حيث سيشكل وجهةً اجتماعيةً مثاليةً للمقيمين في المجمعات السكنية القريبة مثل المرابع العربية وموتور سيتي ومدينة دبي الرياضية ومشروع دبي هيلز الجديد. كما يحفل المطعم بالطابع المتوسطي المميز من خلال التصاميم الملونة بتدرجات الباستيل، إلى جانب النسائم المنعشة والأجواء المريحة، وتضفي عناصر الديكور والمفردات الرقيقة لمسة عريقة من وحي التاريخين اللبناني والتركي الغنيين، ومن المتوقع أن يبرز اسم «كلاود» كوجهة بخياراتها المميزة وأجوائها الموسيقية النابضة بالحياة، والنكهات التي تعبق في المكان من غروب الشمس حتى وقت متأخر من الليل.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة «صن سيت» للضيافة تواصل المضي في افتتاح منافذ ووجهات جديدة في المنطقة، إذ تخطط لإطلاق 20 مشروعاً.