«سلامة» تقترح 3% نقداً توزيعات نصف سنوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت عمومية الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة إمكانية توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية.

كما وافقت على تعديل النظام الأساسي بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين بشأن قواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين.

ووافقت العمومية على تعديل النظام الأساسي، بحيث يتولى إدارة الشركة 7 أعضاء بدلاً من 5%. كما انتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2022-2020، وهم فريح القبيسي، وسعيد الهاجري، ومصطفى خريبة، ومحمد الخوري، وسعيد القاسمي، وجاسم الصديقي، وأحمد الساده.

وبحسب إفصاح للسوق، انتخب مجلس الإدارة الصديقي رئيساً والهاجري نائباً للرئيس ومصطفى خريبة عضواً منتدباً.

إلى ذلك، دعا مجلس إدارة «سلامة» الجمعية العمومية للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بواقع 3% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بقيمة 0.03 درهم للسهم عن نصف السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.

وتأتي التوزيعات بعد توزيعات الشركة العام الماضي بواقع 3 فلوس وكانت الأولى في تاريخ الشركة.