شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عجمان» تنظم حلقة نقاشية حول «الذهب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «الذهب» وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تنظمها الغرفة بحضور سالم السويدي مدير عام الغرفة والمديرين التنفيذيين وكافة الموظفين.

وأكد المويجعي على أهمية الحلقات النقاشية ودورها في تزويد الكوادر البشرية للغرفة بأبرز المستجدات على الساحة الاقتصادية، وتوفيرها لمنصة عصف ذهني بين الموظفين لرصد المقترحات البناءة، مشيراً إلى أهمية الحلقة النقاشية للاطلاع على أخر مستجدات «الذهب» والاستثمار خلاله لاسيما أن جائحة «كوفيد 19» أثرت بشكل بالغ في ارتفاع أسعاره عالمياً.

كما وتناولت تاريخ الذهب ودوره في النظام النقدي ومراحل التداول من المقايضة إلى سك العملات والاعتماد على الذهب والفضة ثم ظهور العملات الورقية المرتبطة بالذهب، واستخداماته في صناعة الحلي والصناعات الأخرى.

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