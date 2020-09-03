«القمة العالمية للصناعة» تناقش سبل تعافي الدول النامية من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانوفر:”الخليج 365”

يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الكلمة الرئيسية في افتتاح الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020، يومي 4-5 سبتمبر، بحضور رؤساء البرازيل وأنجولا وأرمينيا وغانا، إضافة إلى ولي عهد الأردن، والذين يناقشون دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، واسترجاع النشاط الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد كورونا.

تشهد القمة مشاركة كل من نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في فعاليات القمة بالنيابة عن رئيس جمهورية مصر العربية، وثريا هاكوزيارمي، وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية رواندا نيابة عن رئيس جمهورية رواندا، والجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا نيابة عن رئيس جمهورية إندونيسيا، وهون سين، رئيس وزراء كمبوديا، إضافة إلى عدد من كبار ممثلي هيئات ومنظمات الأمم المتحدة.



خطة «مارشال مع إفريقيا»



وستجمع الجلسة الرئيسية للمؤتمر الافتراضي للقمة جواو مانويل غونسالفس لورنسو، رئيس أنغولا، ونانا أكوفو-أدو، رئيس غانا، وألبرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، لمناقشة خطة «مارشال مع إفريقيا» الألمانية.

وقال جواو مانويل غونسالفس لورنسو، رئيس أنغولا: «لا بد لنا لنتمكن من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتميز بها القارة الإفريقية من التركيز على تلبية احتياجات شبابنا عبر تزويدهم بفرص التعليم والتدريب المتطور وخصوصاً في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في القارة. ولا شك أن الشراكة مع المجتمع الدولي، عبر المبادرات البناءة مثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع، تعتبر واحدة من أسرع الطرق لتحقيق هذه الأهداف من خلال ما تتيحه هذه المبادرات من فرص لبناء الشراكات».



تحقيق الازدهار



وتستضيف القمة العالمية للصناعة والتصنيع جلسة رئيسية أخرى بعنوان «تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء» والتي يشارك فيها الدكتور أرمين سركيسيان، رئيس أرمينيا، وجايير بولسونارو، رئيس البرازيل، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، وهون سن، رئيس وزراء مملكة كمبوديا. وستسلط الجلسة الضوء على دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الازدهار للدول النامية في مرحلة ما بعد الوباء، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يوفر الدعم والأدوات اللازمة لتحقيق ذلك، خاصة بعد أن ساهم الوباء في الكشف عن الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.

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الفجوة الرقمية



وقال الدكتور أرمين سركيسيان، رئيس أرمينيا: يعتبر الاتصال بالإنترنت وتسهيل الوصول للتكنولوجيا الرقمية من الشروط الأساسية لتحقيق الازدهار، لكن الوباء يهدد بتوسيع الفجوة الرقمية القائمة بالفعل بين الرجال والنساء، وبين المناطق النائية والحضرية، وبين الدول المتقدمة والدول الأقل نمواً. ونحن بحاجة إلى نهج عالمي لمعالجة هذه المشكلة إذا ما أردنا تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ولمستقبل أفضل للجميع، وأتطلع إلى مناقشة سبل تحقيق ذلك مع نظرائي في القمة العالمية للصناعة والتصنيع.

وقال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن: شهدنا جميعاً الدور الحاسم الذي لعبته التقنيات المتقدمة في التخفيف من العواقب الاقتصادية للوباء عبر مساهمتها في تسيير الأعمال والنشاطات الحيوية حول العالم. ويتوجب علينا وضع خارطة طريق جديدة للاقتصاد العالمي تبذل في إطارها كافة الجهود لتسريع تطوير التقنيات الرقمية وتوظيفها في جميع أنحاء العالم، وبالأخص في الدول النامية.



تحقيق التوازن



ويشارك كل من لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وهولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات في جلسة نقاش تركز على «إطلاق نهضة جديدة في القطاع الصناعي»، لمناقشة أفضل الممارسات التي تساهم في تحقيق التوازن بين قدرة القطاع الصناعي في التغلب على التحديات وبين تحقيق الازدهار العالمي لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: لا شك أن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورؤساء أنغولا وأرمينيا وغانا وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية ستساهم في إثراء النقاش حول مستقبل القطاع الصناعي، ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والازدهار لكافة المجتمعات العالمية.



خلق 20 مليون فرصة عمل سنوياً



تهدف خطة توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في إفريقيا. وقد جعلت ألمانيا من قارة إفريقيا محور رئاستها لمجموعة العشرين وتبنت هذه المبادرة التعاونية مع دول إفريقيا للمساعدة في تعزيز روح المبادرة والابتكار وخلق 20 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا للشباب في القارة الإفريقية. وتناقش الجلسة الفرص التي يتوجب توفيرها لتحفيز القطاع الصناعي في القارة الإفريقية ودور صناع القرار وشركاء التنمية والقطاع الخاص في خلق هذه الفرص من خلال مبادرات متنوعة مثل خطة «مارشال مع إفريقيا».