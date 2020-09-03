شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «غرفة الفجيرة» وكليات التقنية لتأهيل الخريجين ورواد الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سبل التعاون المشترك مع كليات التقنية العليا بالفجيرة لتأهيل وتدريب الخريجين ورواد الأعمال وتوفير بعض التخصصات حسب احتياجات سوق العمل بالمنطقة الشرقية لاسيما في مجال الخدمات السياحية لتميز موقعها الطبيعي على الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

وناقش سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة خلال اللقاء إمكانية طرح عمل مشترك بين الغرفة وكليات التقنية العليا لتنفيذ برامج مختلفة في مجال ريادة الأعمال التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من إدارة مؤسساتهم بالطرق الحديثة وبكل احترافية إدارية ومالية وتسويقية ما يضمن نجاح المؤسسة واستمراريتها، كما اطلع على خطة الجيل الرابع لكليات التقنية العليا التي صيغت برؤية القيادة الوطنية واستشرافها للمستقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعاون بين «غرفة الفجيرة» وكليات التقنية لتأهيل الخريجين ورواد الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.