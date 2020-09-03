سيولة الأسواق تغازل المليار درهم مع صعود قياديات «العقار» و«البنوك»

واصلت الأسهم أداءها الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من أسهم قيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار، وسط سيولة قوية دفعت بالمؤشرات العامة للمنطقة الخضراء رغم الأداء المتواضع للسوقين، ليرتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.32%، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.48%. واستمرت الأسواق في تسجيل سيولة قوية تغازل المليار درهم، حيث بلغت 928 مليون درهم ، وتوزعت ما بين سوق دبي بنحو 514 مليون درهم، وسوق أبوظبي نحو 414 مليون درهم.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة طفيفة بلغت 0.32%، عند 2259.6 نقطة، مع مواصلة تذبذب المؤشر جراء صعود وهبوط بعض الأسهم في السوق.

وصعد قطاع العقار 0.59%، بدعم من «إعمار العقارية» بعد أن صعد سهمها 1.39% إلى 2.91 درهم، بتداول 38.5 مليون درهم، كما ارتفع «إعمار مولز» 0.7%، بينما تراجع «أرابتك القابضة» 4.94% إلى 0.731 درهم، بتداول 78.7 مليون درهم، وسط عمليات جني أرباح تعرض لها السهم بعد ارتفاع بالحد الأقصى لمدة جلستين.

وتراجع «داماك العقارية» 1% و«الاتحاد العقارية» 0.96% إلى 0.307 درهم، بتداولات قوية بلغت 57.6 مليون درهم.

وارتفع قطاع السلع 10.37%، بعد أن قفز «دي إكس بي إنترتينمنتس» 11.3% إلى 0.138 درهم، بتداول 10 ملايين درهم. وارتفع مؤشر البنوك 0.12%، مدفوعاً بارتفاع معظم أسهم القطاع، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» عند 10.9 درهم، بسيولة قوية بلغت 72.2 مليون درهم، بينما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.24% إلى 4.15 درهم، وارتفع «الإثمار القابضة» 14.5%، و«أملاك» 0.31%، و«مصرف عجمان» 3.9%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.01%، وسط تراجع «دبي للاستثمار» 0.82% إلى 1.2 درهم، متجاهلاً ارتفاع «شعاع» 11.47% مستحوذاً على 22% من سيولة السوق، بتداولات بقيمة 113.1 مليون درهم. وتباينت إغلاقات التأمين، مع ارتفاع «أمان» 4.5%، و«دار التكافل» 0.77%، بينما تراجع «سلامة» 0.41% و«أريج» 0.75%. وتراجع النقل 0.41%، وسط تراجع «أرامكس» 0.83%، على الرغم من ارتفاع «الخليج للملاحة» 1%.

سوق أبوظبي

وفي سوق العاصمة، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.48% عند 4547.12 نقطة، مع ارتفاع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، وعلى رأسها قطاع العقار.

وسجل قطاع العقار أداءً إيجابياً بعدما ارتفع بنسبة 1.91%، مدفوعاً بصعود «الدار» 1.95% ليغلق عند 2.09 درهم، بعدما استقطب السهم سيولة قوية بلغت 110.5 مليون درهم.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول» 0.52% إلى 11.52 درهم، بتداول 111 مليون درهم، والتي شكلت 27% من إجمالي سيولة السوق، ليرتفع المؤشر القطاعي للبنوك 0.42%، وذلك إضافة إلى ارتفاع «بنك الاستثمار» 2.33% إلى 0.44 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.25%، و«رأس الخيمة الوطني» 0.57%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.41%، وسط صعود «العالمية القابضة» 0.8% إلى 37.8 درهم، بتداول 93 مليون درهم، بينما تراجع «إشراق» 3.7%، و«الواحة كابيتال» 0.2%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.85%، مع ارتفاع سهم«اتصالات» 0.85% إلى 16.7 درهم، بتداول 7.8 مليون درهم.

وهبط قطاع الطاقة 1.44%، مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 4.39% إلى 3.05 درهم، بتداول 14 مليون درهم، كما تراجع «دانة غاز» 0.13% إلى 0.74 درهم.

توجهات المستثمرين

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو البيع، مسجلين محصلة بيعية بنحو 103.6 مليون درهم، منها 99.4 مليون درهم في أبوظبي، و4.25 مليون درهم في دبي. وبلغت مشتريات الأجانب في السوقين نحو 266.6 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 370.2 مليون درهم.

وسجل المواطنون في سوق أبوظبي محصلة شرائية بنحو 98.3 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيعية في دبي بنحو 4.2 مليون درهم.

واتجه الاستثمار المؤسسي في السوقين نحو البيع، بمحصلة بلغت 34.6 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 583.4 مليون درهم، ومبيعات بنحو 618 مليون درهم.

«الباهر للتطوير العقاري» تتملك 5.3% في «شعاع»

شهدت «شعاع» خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة، صفقة تضمنت 134.5 مليون سهم بسعر 0.719 درهم للسهم الواحد.

وبحسب البيانات، شكلت الصفقة المنفذة نحو 5.3% من رأس مال «شعاع»، حيث أظهر بيانات سوق دبي تملك «الباهر للتطوير العقاري» حصة في الشركة بنسبة 5.3%، مع تراجع ملكية «كابيتال إنفستمنت» من 11.77% إلى 6.47%. وارتفع سهم «شعاع » 11.47% إلى 0.719 درهم.