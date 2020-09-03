«غرفة أبوظبي» تطلق«بوابة الموردين الرقمية»

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن إطلاق «بوابة الموردين الرقمية»، التي تتيح سرعة الوصول إلى باقة متميزة من الخدمات الذكية، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات ومتطلبات المورّدين، بما يشمل تسجيل المورّدين، أوامر الشراء، المناقصات المطروحة، العقود والفواتير، وغيرها.

ويتماشى هذا الإعلان مع استراتيجية غرفة أبوظبي طويلة الأمد، والرامية إلى تمكين التحوُّل الرقمي عبر جميع خدماتها المقدمة للمتعاملين لإثراء تجربتهم الشاملة، من خلال تسخير الوسائل والحلول التكنولوجية الحديثة لتقديم خدمات رقمية متميزة ذات جودة وكفاءة عالية تسهم بدورها في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.



..وتستقبل في مقرها سفير باكستان لدى الدولة



أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر مبنى الغرفة بأبوظبي، غلام دستغير سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الإمارات، بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة، وهلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة.

واستعرض المهيري خلال الاجتماع الجهود الدؤوبة التي تبذلها غرفة أبوظبي سعياً إلى الارتقاء بقطاع الأعمال في الإمارات عموماً وفي أبوظبي على وجه الخصوص، من خلال رفد مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بخدمات استثنائية ذات طابع عالمي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. لافتاً في هذا السياق إلى أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات قد وفّرت المنظومات والتشريعات القانونية الملائمة لتهيئة المناخ المناسب للأعمال وتحفيز الفرص الاستثمارية على أوسع نطاق.

وأشاد غلام دستغير سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة بحفاوة وحسن الاستقبال لدى زيارته غرفة أبوظبي، والتي تُجسّد مدى عمق العلاقات الأخوية الودية التي تربط البلدين الصديقين. لافتاً إلى أهمية مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة التي يمكن أن توفرها باكستان للمستثمرين الإماراتيين في مجالات السياحة والصناعة وغيرها.