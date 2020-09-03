إطلاق مبادرة «تبريد العطاء» في أنحاء المنطقة

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن إطلاق مبادرة «تبريد العطاء» للمساعدة في جهود التصدي لجائحة كوفيد-19 في عدة بلدان في كل من عمان والبحرين إلى جانب الامارات، ومبادرات الرعاية لما بعد جائحة كورونا، وستشهد المبادرة تنفيذ العديد من البرامج في مواقع شركة «تبريد» بالتعاون مع شركائها المحليين.

في الإمارات، أعلنت الشركة عن دعمها لمبادرة «أهلكم أهلنا» بالتعاون مع جمعية «ساعد». وشهد هذا البرنامج، تحت شعار «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، تقديم المساعدات الضرورية لأسر في الإمارات متأثرة بجائحة كوفيد-19 بصورة يومية. تم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع جمعية «ساعد» ووزارة الداخلية والهلال الأحمر.

كما ستوفر تبريد، من خلال «كولتيك إنرجي لمعالجة المياه» التابعة لها، الأدوات التقنية التي تنتج محلولاً مؤكسداً مختلطاً يمكن استخدامه لتطهير مياه الشرب المستخدمة في مواقع سياحية مختارة في أبوظبي للمساعدة في اتخاذ التدابير الوقائية لمرحلة ما بعد كورونا.

وقال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي ل«تبريد»: نلتزم في تبريد بتسخير مواردنا وخبراتنا لدعم المحتاجين لها. تعتبر الشراكات في «تبريد» جوهر قيمنا، ونعتقد أنه من واجب الشركات في المنطقة أن تساعد في مكافحة انتشار الوباء من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والحكومات من أجل التخفيف من آثاره.