شكرا لقرائتكم خبر عن «الجرافات» توافق على عرض «الإنشاءات البترولية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية بالأغلبية على تقرير التقييم الذي أعدته «كي بي إم جي» وبالتالي موافقة المبدئية على العرض المقدم من مساهمي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية شريطة استكمال الإجراءات المرتبطة بدراسة هذا العرض.

وبحسب إفصاح الشركة، تم خلال الاجتماع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال المراجعات المالية والقانونية المرتبطة بالعرض المقدم من مساهمي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية قبل دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في الموافقة على أو رفض العرض.

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