«الاتحادية للجمارك» تحصل على آيزو إدارة استمرارية الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصلت الهيئة الاتحادية للجمارك على شهادة المطابقة للمواصفة العالمية آيزو إدارة استمرارية الأعمال «22301 ISO» بعد أن نجحت في تطبيق استراتيجية متكاملة تتضمن الإجراءات والتدابير الخاصة باستمرار الهيئة في تقديم خدماتها الضرورية للمجتمع أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

تم الحصول على الشهادة بالتعاون مع شركة جلوبال بيزنس بييرو الإقليمية وشركة TUV العالمية، وتتضمن الشهادة، تقييم قدرة المؤسسات على استمرارية توفير وتقديم خدماتها للمستفيدين بمستوى محدد مسبقاً ومقبول من الخدمة بعد التعرض لحادث معطل لسير العمل بشكل جزئي أو كلي، وتشمل تطوير خطط للبدائل من مرافق وخدمات وأفراد لضمان استمرار تقديم خدماتها.

وقالت الهيئة: إنها تحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الآيزو بصفة عامة، واستمرارية الأعمال في أوقات الطوارئ والأزمات بصفة خاصة، من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن استمرار الهيئة في تقديم خدماتها لأفراد المجتمع أثناء الطوارئ والأزمات بنفس مستوى الجودة والتميز.