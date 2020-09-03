مكرر ربحية أسهم الإمارات الأكثر جذباً خليجياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مع مواصلة أسواق الأسهم في الإمارات مسارها الإيجابي في أول جلستين من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري- وسط تفاؤل بين المستثمرين، وسيولة نشطة تتركز على عدد من الأسهم، وخصوصاً ذات الأسعار الجاذبة- تبرز أسواق الإمارات بين قريناتها الخليجية في أدائها اللافت خلال شهر أغسطس/ آب المنصرم، مع تربّع سوق دبي المالي بين الأفضل أداءً خلال الشهر الماضي بارتفاع 9.5%، فيما لا تزال أسعار أسهم الإمارات بين الأقل في المنطقة خصوصاً أن مؤشري دبي وأبوظبي لا يزالان متراجعين 18.8% و11% مقارنة ببداية العام.

وعلى صعيد مكرر الربحية، فتعتبر أسهم الإمارات جاذبة للمستثمرين، خصوصاً أنها بين الأفضل خليجياً من حيث العائد المتوقع للسهم بسعره الحالي، فمكرر ربحية أسهم سوق دبي عند 8.5 مرة وهو الأدنى أي الأفضل خليجياً، وكذلك يبلغ مكرر ربحية أسهم سوق أبوظبي 16.5، مقابل 29 مرة لأسهم السوق السعودي.

ولفت خبراء إلى أن العائد الجاري لأسهم الإمارات إيجابي، ومن بين الأعلى خليجياً مع تسجيل العائد الجاري بنهاية أغسطس 4.3% لأسهم سوق دبي المالي و5.4% لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، مقابل 3.3% للسوق السعودي و4% في الكويت و5.2% للبحرين فيما بلغ 6.5% في سوق مسقط.