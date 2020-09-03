«لوفتهانزا» تزيد رحلاتها الأسبوعية بين فرانكفورت ودبي 30%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «لوفتهانزا»، عن تكثيف رحلاتها في الخط التشغيلي بين فرانكفورت ودبي بنسبة 30%، بزيادة 8 رحلات مقارنة بشهر أغسطس الماضي، وتأتي هذه الخطوة عقب استئناف خطوط لوفتهانزا لرحلات الطيران المجدولة من الإمارات مطلع شهر يوليو نظراً لزيادة الطلب على السفر عبر القارات؛ فمن المخطط جدولة خمس رحلات أسبوعياً من 3 إلى 13 سبتمبر، وأربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 14من نفس الشهر.

وتؤكد مجموعة لوفتهانزا أن شركات الطيران التابعة لها ستطبق البروتوكولات الوقائية من تنظيف وتعقيم ضمن خدماتها الأرضية وعلى متن طائراتها أيضاً، بالإضافة لتوفير فحص فيروس كوفيد-١٩ للمسافرين عبر مطارات فرانكفورت، وميونخ، وهامبورغ.

وقال هاينريش لانج، المدير الأول للمبيعات في دول الخليج وأفغانستان وباكستان لدى مجموعة لوفتهانزا: «لقد أصبح الطيران جزءاً لا يتجزأ من الحياة العصرية بصفته وسيلة نقلٍ لا مثيل لها تربط بين الأشخاص والأماكن والسلع بشكل سريع، وقد سبّب تعليق السفر الجوي بسبب جائحة فيروس كوفيد-١٩ إرباكاً للكثير من الناس حول أرجاء العالم وذلك بسبب إغلاق الحدود وفرض القيود على الحركة، ولهذا نحرص في مجموعة لوفتهانزا على تشغيل رحلاتنا المنتظمة تلبيةً لاحتياجات عملائنا المسافرين».

وأضاف لانج: «نحن سعداء للغاية بتكثيف رحلاتنا الأسبوعية بين فرانكفورت ودبي، وتأتي هذه الزيادة في خدماتنا بناءً على قرار استجابتنا للطلب المتزايد على الرحلات الجوية بين المدينتين الرئيسيتين، بالإضافة لنمو عدد الوجهات المعروضة من خلال مركزنا الرئيسي. ويعد تصريح حكومة دبي الأخير عن زيادة أعداد المسافرين إلى ٢٠ ألف مسافر يومياً عبر المطار الرئيسي للإمارة أمراً مشجعاً حقاً ويؤكد لنا على أهمية استمرارنا بتقديم خدماتنا لدولة الإمارات بكل تفان».