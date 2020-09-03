23.4 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك في النصف الأول بنمو 6%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



نمت الاستثمارات الإجمالية لبنوك الدولة بنحو 5.9% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل الاستثمارات الجديدة التي ضختها هذه البنوك إلى 23.4 مليار درهم. وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، سجلت الاستثمارات الإجمالية لبنوك الدولة نمواً بنحو 15.1% على أساس سنوي ونحو 1.8% على أساس شهري لتصل في يونيو 2020 إلى 422.4 مليار درهم.

ورفعت البنوك حيازاتها من سندات الدين بنحو 7.2% وبواقع 17.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 263.7 مليار درهم. وفي الوقت نفسه خفضت حيازاتها من الأسهم بمعدل 18.5% أو بنحو ملياري درهم إلى 8.8 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي. ورفعت البنوك استثماراتها في السندات حتى تاريخ الاستحقاق بمعدل 1.5%، وبواقع 1.5 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري إلى 100.6 مليار درهم مقابل 99.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وزادت البنوك الاستثمارات الأخرى لها بنحو 14.7% في النصف الأول من العام الجاري إلى 49.3 مليار درهم.

البنوك الإسلامية تضخ 6.6 مليار

نمت استثمارات البنوك الإسلامية الإجمالية 8.3% إلى 82.3 مليار درهم، أي بإضافة 6.6 مليار درهم. ورفعت البنوك الإسلامية استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 8.6% إلى 53.3 مليار درهم، في الوقت الذي خفضت فيه استثماراتها في سندات الدين 18.8% إلى 10.8 مليار درهم، كما خفضت استثماراتها في الأسهم 8.3% إلى 3.3 مليار درهم.

«التقليدية» ترفع استثماراتها 5.3%

رفعت البنوك التقليدية استثماراتها الإجمالية بنحو 5.3% إلى 340.1 مليار درهم، وزادت استثماراتها في سندات الدين 8.6% إلى 252.9 مليار درهم، فيما خفضت استثماراتها في الأسهم بنحو 23.6% إلى 5.5 مليار درهم، وخفضت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 5.4% إلى 47.3 مليار درهم.

«الوطنية» تضخ 15.2 مليار درهم

رفعت البنوك الوطنية استثماراتها 4.2%، وبواقع 15.2 مليار درهم إلى 375.1 مليار درهم، ورفعت استثماراتها في سندات الدين بنحو 4.3% إلى 219.5 مليار درهم/وخفضتها بنحو 17.8% في الأسهم إلى 8.8 مليار درهم. كما رفعت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 1.8% إلى 97.5 مليار درهم.

زادت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة استثماراتها الإجمالية 21% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 47.3 مليار درهم. لكنها تخارجت من استثماراتها في الأسهم كلياً وبنسبة 100% من 1.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي على الصفر في نهاية يونيو 2020. ورفعت حيازاتها من سندات الدين بنحو 23.8% إلى 44.2 مليار درهم، وخفضت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 6.1% إلى 3.1 مليار درهم.

12.5 % نمو استثمارات البنك الأخرى

نمت استثمارات البنوك الأخرى في بقية إمارات الدولة 12.5% إلى 31.4 مليار درهم، وتراجعت استثماراتها في سندات الدين 4.2% على 11.3 مليار درهم، كما خفضت استثماراتها في الأسهم 12.9% إلى 2.7 مليار درهم. ورفعتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بمعدل 43.1% إلى 14.6 مليار درهم.

زادت بنوك دبي استثماراتها 8.7% وبواقع 13.5 مليار درهم على 169 مليار درهم. ورفعت بنوك دبي، استثماراتها في سندات الدين بنحو 13.9% إلى 59 مليار درهم، وخفضتها بنحو 13.5% في الأسهم إلى 3.2 مليار درهم، ورفعت استثماراتها بنحو 0.6% في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 71.1 مليار درهم.

6.4 مليار استثمارات بنوك أبوظبي

رفعت بنوك أبوظبي استثماراتها 35 إلى 222 مليار درهم، بإضافة وصلت إلى 6.4 مليار درهم. وزادت استثماراتها في سندات الدين 6% إلى 193.4 مليار درهم، لكنها خفضتها في الأسهم بمعدل 27.5% إلى 2.9 مليار درهم، كما خفضت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 18.1% على 14.9 مليار درهم.

13.5 مليار استثمارات بنوك دبي