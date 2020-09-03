شكرا لقرائتكم خبر عن هل أخطأت أوروبا بفتح حدودها ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مع تسجيل إسبانيا وفرنسا وألمانيا أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس منذ تخليها عن قيود الإغلاق، يزداد خطر فقدان أوروبا أفضل فرصها لمواجهة كوفيد-19 يوماً بعد يوم.

كانت الآمال معلقة على إمكانية تخفيف القيود المفروضة على السفر والنشاط الاجتماعي هذا الصيف، حيث تتراجع احتمالات تعرض الناس للإصابة عندما ينتشرون في الخارج للاستمتاع بالطقس الدافئ.

وتعتمد الاقتصادات الأوروبية على السياحة في قسم كبير من مواردها ولا يمكنها تحمل موسم من الكراسي الفارغة في المتنزهات والمطاعم. وقد تنهار شركات الطيران والفنادق بدون حجوزات جديدة، ولذا حرصت على تطبيق إجراءات نظافة صارمة لطمأنة العملاء، حيث بلغ شوق الناس للخروج ولقاء الأحبة ذروته.

لكن التجربة أعطت نتائج عكسية. فخلال وقت قصير، سجلت الإصابات ارتفاعاً متتالياً وتعرضت ألمانيا التي كانت نموذجاً جيداً للتصدي للوباء في بدايته، لموجة ثانية قاسية.

وكان أحد العوامل المؤثرة استئناف السفر داخل أوروبا. ويُعتقد أن ما يقرب من 40٪ من الإصابات الأخيرة في ألمانيا جاءت من الخارج، وفقاً لمعهد روبرت كوخ. وتكرر المشهد نفسه في إيطاليا، حيث جاء ما يقرب من ثلث الحالات الجديدة من الخارج، وأعاد الإيطاليون الذين يقضون عطلاتهم في جزيرة سردينيا الفيروس إلى البر الرئيسي.

ويسود جدل أوروبي مطول حول مسؤولية الحفلات عن انتشار العدوى مجدداً. وتقول فرنسا - التي سجلت حوالي 5000 إصابة جديدة يوم واحد - إن الحفلات هي المصدر الرئيسي للعدوى الجديدة. لذا لا عجب أن يتعرض المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي، فيل هوجان، لضغوط للاستقالة بعد حضور عشاء في الفندق مع حوالي 80 ضيفاً، في انتهاك للقواعد الصحية المطبقة في أيرلندا.

وفي ثلث الحالات لم يتم التعرف إلى مصدر العدوى حيث تم فتح الاقتصاد والسماح بالأنشطة في الأسبوع ال 25 من بداية انتشار الوباء.

تقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن على أوروبا أن تتجنب إغلاق الحدود مرة أخرى «بأي ثمن». وتعد حرية الحركة أساسية لمشروع الاتحاد الأوروبي، وقد ساهم إغلاق الحدود في انهيار الناتج الاقتصادي الأوروبي في الربيع. ومع ذلك، لا يمكن للسياسيين تجاهل حقيقة أن الناس يلتقطون الفيروس في الخارج وينقلونه إلى موطنهم.

وتعتبر هذه التطورات محبطة بشكل خاص لأولئك الذين لم يسافروا أبداً خارج بلادهم، ولأصحاب الشركات المحلية الذين عانوا إغلاقاً واحداً ليس من صنعهم، ولكوادر الرعاية الطبية في خط المواجهة الأول. ويطالب هؤلاء بتشديد إجراءات اختبار ومراقبة المسافرين العائدين وفرض قيود أكثر صرامة حول التباعد الاجتماعي.

ولحسن الحظ، فإن عدد حالات دخول المشافي والوفيات الجديدة لا تتعدى نسبة ضئيلة مما كانت عليه في الربيع لأن هناك المزيد من الحالات بين الشباب الذين يعانون أعراضاً خفيفة أو لايعانون على الإطلاق. ويشير اكتشاف المزيد من الحالات المستوردة إلى تطور واضح في عمليات الاختبار. ومع اقتراب موسم السفر الصيفي من نهايته، يتوقع أن تنحسر مشكلة نقل العدوى مع عودة المسافرين.

لكن الضرر الاقتصادي الذي أحدثه هذا الارتفاع الجديد كبير لا شك. ويدل مؤشر الخدمات الضعيف في منطقة اليورو الذي صدر بنهاية أغسطس، إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً، وقائمة البلدان الخاضعة لتدابير الحجر الصحي آخذة في الازدياد.

هناك خطر أيضاً من أن العدوى ستبدأ في الانتشار من الشباب إلى كبار السن، وأن المدارس ودور الحضانة سيتم إغلاقها مرة أخرى. وقد أبلغت أكثر من 40 مدرسة في برلين عن حالات إصابة بالفيروس بعد أسبوعين من فتحها، مما أجبر التلاميذ والمعلمين على العودة إلى الحجر الصحي.

تقول ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهما عازمان على تجنب عمليات إغلاق جديدة لكنهما بحاجة إلى ضبط التطورات. هناك الكثير من الحكومات التي يمكن أن تتجنب تطور الحالات المرضية دون إعادة فرض تدابير صارمة. من الضروري أن يتم اختبار أي شخص يصل من منطقة شديدة الخطورة. في ألمانيا مثلاً، تجرى الاختبارات مجاناً للمسافرين العائدين، ومع ذلك، لا تملك السلطات الصحية المحلية دائماً القدرة على مراقبة المسافرين العائدين للتأكد من خضوعهم للاختبار أو الحجر الصحي. وهناك تقارير عن تأخر في الحصول على النتائج لزمن طويل.

لم يكن الارتفاع في عدد الإصابات المرتبطة بحفلات الزفاف والحفلات الخاصة في ألمانيا مفاجئاً لأن القواعد المتعلقة باجتماع الأصدقاء والعائلات تختلف على نطاق واسع بين منطقة وأخرى. ففي برلين يسمح بتلاقي ما يصل إلى 500 شخص في صالة مغلقة. بالمقابل، تقيد إنجلترا التجمعات الخاصة حتى 30 شخصاً كحد أقصى، وشددت أيرلندا القيود ولم تسمح لأكثر من ستة أشخاص الالتقاء في مكان مغلق.

وكان وزير الصحة الألماني ينس سبان، محقاً عندما قال إذا كان علينا الاختيار بين إعادة فتح المدارس أو إقامة الحفلات وحضور الكرنفالات، فإن الخيار واضح. يجب على ألمانيا والدول الأخرى التي تعاني ارتفاع عدد الإصابات أن تتعلم من تجربة شركة «إير بي إن بي»، التي حظرت إقامة حفلات في مقراتها وفرضت حداً أقصى للإشغال عند 16 شخصاً.

وما لم تتعامل أوروبا مع الأساسيات بشكل صحيح، فقد تضطر الدول منفردة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية سكانها. لن تكون أشهر الخريف والشتاء سهلة ولكن التصرف السريع الآن يمكن أن يجنب أوروبا المتاعب غير الضرورية.

* بلومبيرج