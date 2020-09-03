شكرا لقرائتكم خبر عن مديرو الطوارئ والأزمات واستراتيجيات صناعة القرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. جمعة سعيد النعيمي *

نتعرض جميعاً لاتخاذ قرارات متعددة ومختلفة لإدارة شؤون حياتنا على الصعيد اليومي. فمن حيث درجة الأهمية، قد تبدأ قراراتنا بكونها تتعلق بإقرار وجهة النزهة، أو شكل، أو لون الملبس المناسب، وصولاً إلى اتخاذ قرارات مصيرية تحدد مسار حياتنا. وعندما يتعلق الأمر بصناعة واتخاذ القرار بالنسبة لمديري الطوارئ والأزمات، فالأمر ليس هيناً كما قد يتصوره البعض. حيث يواجه هؤلاء المديرون مواقف وأحداثاً متسارعة، ومواقف متغيرة قد تعتمد على معلومات لا تكون موثوقة، ولكنها تحتم عليهم اتخاذ قرارات حاسمة، وهامة، ولحظية، تحت وطأة ضغط نفسي، وتوتر عال؛ فقد يؤدي التباطؤ في اتخاذ القرار إلى ما لا تحمد عقباه من زوال للأرواح، والممتلكات. وقد قام علماء النفس، وبعض الباحثين، بتفسير مصطلح صناعة القرار بعدة تفسيرات تختلف في شكلها العام، وتتفق في فحواها. فيرى الرفيقان شوماخر وبول 2014، أن القرار هو عملية يتوصل من خلا لها الفرد، أو المجموعة، أو المؤسسة، إلى استنتاج لتحقيق مجموعة من الأهداف والقيود بشأن الموارد المتوفرة. ولأهمية الموضوع، فقد عكف المختصون والباحثون في حقل إدارة الطوارئ والأزمات على دراسة اتخاذ القرار باعتباره جزءاً لا يتجزأ في سياق إدارة الطوارئ والأزمات، بغرض تحقيق إدارة موفقة للخروج من الأزمة بأقل قدر ممكن من الخسائر في الأرواح، أو المعدات، أو الموارد عموماً. ونعرض هنا أربع استراتيجيات لصناعة القرار أثناء إدارة الطوارئ والأزمات، وهي: القرار المعياري، والتقليدي، الطبيعي، وقرار مبني على معرفة سابقة.

1- القرار المعياري: ينعت إدوارد إلباي 2014 هذا النمط في استراتيجيات اتخاذ القرار بالقيادة الموقفية. فيسترسل بالقول إن القائد يصل إلى ذروة قدرته على التأثير عند تبني هذا النوع من القرارات، وبتوافق مطلق مع الموقف الذي يواجهه. وترتكز هذه النظرية على فكرتين رئيسيتين، وهما النوع والقبول لدى المرؤوسين. فالنسبة للنوع هو أهمية اتخاذ أنسب القرارات مقارنة بجميع الخيارات الأخرى المتاحة لمواجهة الموقف. كما تبرز الأهمية كذلك في مدى إدراكه للعواقب الجدية المترتبة على اتخاذ القرار، أو العدول عنه. أما القبول، فالقصد منه مدى قابلية المرؤوسين للقرار المتخذ من قبل القائد. ويهتم القائد الناجح في العادة على قناعة وقبول المرؤوسين لقراره عندما يتعلق الأمر بنوع القرار؛ فالموازنة بين النوع والقبول أمر يتميز به القائد الذكي.

2- القرار التقليدي: يحتم الموقف أحياناً على صانع القرار أثناء الطوارئ والأزمات اتخاذ قرار تقليدي، أو كلاسيكي، أو كما يصفه البعض بالقرار العقلاني. وما يميز هذه الاستراتيجية هو تعرض متخذ القرار لمراحل وخطوات عدة.

خ١: فهم الموقف: يقوم متخذ القرار بالتعرف إلى المشكلة فهماً جيداً ومتعمقاً ومن كل أبعادها، حيث إن الإخفاق في ذلك، يؤدي في الأغلب إلى عواقب غير محمودة.

خ٢: الخيارات المتوفرة. يتعرف متخذ القرار على الخيارات والحلول المتوفرة والممكنة.

خ٣: يقوم بتقييم النتائج المترتبة على كل قرار على حدة.

خ٤: إقرار الخيار الأنسب بناء على التقييم السابق.

خ٥: اتخاذ القرار.

3- القرار الطبيعي: يقوم صانع القرار الطبيعي أثناء إدارة الطوارئ والأزمات أثناء مواجهته لموقف ما، وبناء على خبرته ومعرفته السابقة، بإقرار ما سينفذه، ومن دون تفكير، أو تردد، حيث يعتمد في ذلك على خبرته الشخصية. ونعرض هنا مثالاً توضيحياً يقدمه لنا كلين 1989، الذي يحاجج بالقول إنه عندما يواجه رجل الإطفاء موقفاً يتطلب اتخاذ القرار، فهو في الواقع يقوم وحسب طبيعة الموقف بإجراءات معينة مباشرة لا تحتاج منه التفكير معتمداً على خبرته ومعرفته السابقة، والمواقف المشابهة. فيتم اتخاذ الإجراء المرجحة صحته من أجل تحقيق الهدف المنشود، مع الأخذ في الاعتبار التحديدات التي تميز كل موقف عن غيره؛ فلا يوجد موقفين متطابقين تماماً. ويؤكد جاراييف 2011، أنه تمت دراسة هذا النوع من القرارات من قبل مؤسسات كثيرة لأهميته لطواقمها، بما فيها المؤسسة العسكرية، والإطفاء، ووحدات الطوارئ وقطاع الطيران..إلخ. فعادة ما يتم اتخاذ القرار الطبيعي تحت وطأة الضغط النفسي، والمواقف ذات التعقيد وضيق الوقت؛ حيث يحتم السلوك غير المستقر للأزمة على القائد اتخاذ قرارات رصينة بشأن نشر واستثمار موارده وتركيزه بشكل يضمن التنسيق والتعاون بين الوحدات المستجيبة التي يديرها.

4- قرار مبني على معرفة سابقة: يوضح الباحث كلين 1989، أن هذا النموذج عادة ما يتم الأخذ به عند اللجوء لقرارات سريعة، وذات تأثير، وفي حال مواجهة مواقف صعبة، ومعقدة. فعند تبني هذه الاستراتيجية، يقوم متخذ القرار بالخروج بسلسلة من الإجراءات الممكنة مقارنة بالقيود والتحديات التي يفرضها الموقف، وبالتالي اختيار القرار الأول غير المرفوض، أو المستبعد. ويستأنف كلين بالإيضاح أن هذا النوع من القرارات عادة ما يتم تبنيه من قبل ممرضي الصدمات النفسية، ورجال الإطفاء، ولاعبي الشطرنج وتجار الأسهم. وتعتبر هذه الاستراتيجية موفقة وناجحة عند مواجهة ضغط قصر الوقت، وندرة المعلومات المتوفرة، وعدم تحديد الأهداف التي سيتم القيام تحقيقها. وللتعرف إلى مفاصل المشكلة والحل الأكثر ترجيحاً، يتحتم على متخذ القرار هنا أن يكون ذا خبرة واسعة ورصينة.

ولا توجد استراتيجية بعينها تعد الأفضل أو الأنسب لمديري الطوارئ والأزمات، فنوع الموقف وطبيعته يحددان الاستراتيجية الأفضل.

أخيراً، يجب أن يخضع انتخاب مديري ومتخذي القرار أثناء الطوارئ والأزمات لمعايير وضوابط عدة، أهمها المعرفة، والخبرة السابقة. إضافة إلى توافر سمات الشخصية المؤهلة لهذه المهمة الشاقة، كالقدرة على اتخاذ القرار، وعدم التردد تحت وطأة الضغط النفسي، والمواقف المتغيرة. ويتحقق ذلك في الأغلب من خلال التأهيل والتدريب المسبق قبل وقوع الطوارئ والأزمات.

* مدير مركز الريادة لدراسات الأبحاث والإدارة

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