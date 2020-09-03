سوق دبي يكرم 8 شركات وساطة حصلتعلـى تصنيـف خمـس نجـوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلن سوق دبي المالي، أمس الأربعاء، نتائج الدورة الثانية من برنامج «تقييم تميز الوسطاء»، الذي تم إطلاقه في عام 2018 في خطوة رائدة بين أسواق المال على المستوى العالمي وفي إطار سعي السوق الدؤوب لتعزيز مسيرة تميز الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وقد كرم كل من حسن السركال - الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، وحامد علي - نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، 8 شركات وساطة حصلت على تصنيف «خمسة نجوم»، وضمت القائمة على الترتيب كلاً من: الرمز كابيتال، شعاع للأوراق المالية، دار التمويل للأوراق المالية، أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، المجموعة المالية هيرمس للتداول (الإمارات)، مينا كورب للخدمات المالية، الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، الشارقة الإسلامي للخدمات المالية.

وقال حسن السركال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «لقد حظيت هذه المبادرة الرائدة بدعم وترحيب كبيرين من قِبل شركات الوساطة بما يعكس الحرص المتبادل والعمل المشترك مع السوق للبناء على ما تحقق من إنجازات على صعيد تطوير الخدمات وتنويع قنوات التواصل مع المستثمرين في إطار رؤية سوق دبي المالي كسوق مالية إقليمية بمقاييس عالمية ووفق قيمه المؤسسية الرئيسية وخاصةً الفعالية والابتكار والنزاهة، وبما يحقق أعلى درجات كفاءة الأداء ورضاء وسعادة العملاء».