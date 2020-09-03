شكرا لقرائتكم خبر عن ركود الاقتصاد الأسترالي بعد 3 عقود من النمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت أستراليا مرحلة ركود اقتصادي للمرة الأولى منذ عام 1991 بعد أن تراجع ناتجها المحلّي الإجمالي بنسبة 7% في الربع الثاني من العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء.

وقال مكتب الإحصاء الأسترالي إنّ هذا أكبر انكماش ربع سنوي يعانيه اقتصاد البلاد في تاريخها، علماً بأنّ اقتصاد أستراليا لم يتوقّف عن النمو حتّى خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

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