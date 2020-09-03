«العالمية» تستعد لاستحواذات بملياري درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بصر شعيب، العضو المنتدب لشركة العالمية القابضة (IHC)، إن الشركة تُجري محادثات مع بعض منشآت الطاقة الشمسية للاستحواذ عليها، وإن هناك ملياري درهم (540 مليون دولار)، نقداً جاهزة لعمليات الاستحواذ، ومن بينها الاستثمار في محطة كبيرة للطاقة الشمسية في أوروبا.

وأوضح في مقابلة مع بلومبيرج، وجود محادثات متقدمة أيضاً بشأن صفقة محتملة لمنصة خاصة بالتواصل الاجتماعي.

وأضاف شعيب، أن الشركة تقوم بتطوير قسم علاقات للمستثمرين، مشيراً إلى خطط لزيادة السيولة في الأسهم، من دون إعطاء تفاصيل.