دبي السابعة عالمياً بين أكثر المدن اتصالاً

تصدرت دبي المدن العربية وحلت في المركز السابع عالمياً بين أكثر المدن اتصالاً بالعالم ضمن دراسة حديثة لجامعة لوفبرا البريطانية متقدمة بذلك على الكثير من المدن الكبرى في العالم مثل باريس وطوكيو وسيدني ولوس أنجلوس. ويعكس التصنيف قوة انخراط الإمارة في مجتمع المال والأعمال العالمي، حيث يقيس حجم أعمال مكاتب الاستشارات الإدارية الضخمة ومكاتب الخدمات القانونية إضافة إلى شركات المحاسبة العالمية والخدمات المالية وشركات الإعلانات في كل مدينة، كما يقيس عدد الشركات العاملة في هذه المجالات وكلما زاد عدد الشركات وحجم أعمالها اعتبرت المدينة أكثر اتصالاً بالعالم.

وتصدرت لندن التصنيف، الذي شمل 707 مدن حول العالم، تلتها نيويورك ثم هونج كونج وسنغافورة وشنغهاي وبكين في المراكز الستة الأولى. وحلت باريس في المرتبة الثامنة تلتها طوكيو ثم سيدني ولوس أنجلوس وتورونتو ومومباي وأمستردام وميلانو في المراكز من الثامن إلى الخامس عشر.

وحظيت دبي مع 6 مدن أخرى بتقييم «ألفا+» ضمن التصنيف، ويعني هذا التقييم درجة الانخراط العالية لهذه المدن ببقية العالم، والمدن الست الأخرى هي هونج كونج وسنغافورة وشنغهاي وبكين وباريس وطوكيو.