شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اقتصاد إيطاليا يتجــاوز 8% خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري أمس الأربعاء: إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيتجاوز 8% بقليل، مؤكداً أن الإنتاج في الربع الثالث سيسجل «تعافياً قوياً».

وذكر مكتب الإحصاءات الوطني في الأسبوع الماضي أن الاقتصاد سجل انكماشاً قياسياً 12.8% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عقب هبوط 5.5% في الربع الأول. ويعصف فيروس كورونا بالاقتصاد الإيطالي.

وفي إبريل/نيسان، توقعت الحكومة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعام كاملاً 8%، وفي وقت لاحق توقع بنك إيطاليا المركزي انكماشاً 9.5% وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً 12.8%.

وقال الوزير أمام لجنة برلمانية «حين قلنا رقم سالب 8% لم نكن نعرف إلى متى ستستمر إجراءات العزل. الناتج المحلي الإجمالي سينخفض أكثر من 8% لكن ليس كثيراً». (رويترز)

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